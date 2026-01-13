Deputado Félix Mendonça Jr. (PDT-BA) - Reprodução/ internet

Publicado 13/01/2026 08:33 | Atualizado 13/01/2026 09:02

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (13), a nona fase da Operação Overclean. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa suspeita de desvio de recursos de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. O deputado Félix Mendonça Jr. (PDT-BA) é o principal alvo.



Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na Bahia e no Distrito Federal.



O STF determinou o bloqueio de R$ 24 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas, com o "objetivo de interromper a movimentação de valores de origem ilícita e preservar ativos para eventual reparação aos cofres públicos".

O deputado entrou na mira por ter enviado ao menos R$ 4 milhões em emendas parlamentares a prefeituras investigadas sob suspeita de fraudes nas licitações.



De acordo com as investigações, um assessor do parlamentar negociava os repasses de emendas em troca de pagamentos de propina. A PF afirmou ao STF que o parlamentar teria recebido propinas desses contratos com três prefeituras.

A ação é realizada com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal do Brasil (RFB).



Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro.