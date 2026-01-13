Homem foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Odilon BehrensReprodução / Google Street View

Um homem, de 31 anos, foi preso em flagrante por jogar uma barra de ferro do alto do Viaduto Itamar Franco, na altura do bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O objeto atingiu o para-brisa e o capô de um carro, mas o motorista, de 63 anos, não ficou ferido.
Segundo a Polícia Militar, o motorista de um carro branco, modelo HB20, trafegava pela Avenida Teresa Cristina quando uma barra de ferro caiu sobre o veículo. Ele não conseguiu parar a tempo por causa do trânsito e também não conseguiu identificar o responsável. O caso aconteceu no último sábado (10).
O responsável tentou fugir após arremessar o objeto e ser flagrado pela Polícia Militar, mas foi detido. Ele apresentava ferimentos na testa e nas pernas. Aos militares, afirmou que havia sido agredido por um grupo de homens na noite anterior e que carregava a barra para se defender.
O homem foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Odilon Behrens e, posteriormente, levado preso para uma delegacia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.