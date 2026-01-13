Homem foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Odilon Behrens - Reprodução / Google Street View

Publicado 13/01/2026 09:54

Um homem, de 31 anos, foi preso em flagrante por jogar uma barra de ferro do alto do Viaduto Itamar Franco, na altura do bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O objeto atingiu o para-brisa e o capô de um carro, mas o motorista, de 63 anos, não ficou ferido.



Segundo a Polícia Militar, o motorista de um carro branco, modelo HB20, trafegava pela Avenida Teresa Cristina quando uma barra de ferro caiu sobre o veículo. Ele não conseguiu parar a tempo por causa do trânsito e também não conseguiu identificar o responsável. O caso aconteceu no último sábado (10).

O responsável tentou fugir após arremessar o objeto e ser flagrado pela Polícia Militar, mas foi detido. Ele apresentava ferimentos na testa e nas pernas. Aos militares, afirmou que havia sido agredido por um grupo de homens na noite anterior e que carregava a barra para se defender.

O homem foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Odilon Behrens e, posteriormente, levado preso para uma delegacia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.