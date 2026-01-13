Homem foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Odilon BehrensReprodução / Google Street View
Homem é preso após arremessar barra de ferro de viaduto e atingir carro em BH
Objeto acertou o para-brisa e o capô de um veículo; motorista, de 63 anos, não ficou ferido
Homem é eletrocutado ao tentar roubar cabos de energia em São Paulo
Suspeito, de 40 anos, foi encontrado por agentes do Corpo de Bombeiros caído no chão, sem conseguir falar
Deputado Félix Mendonça Jr. é alvo de ação da PF que investiga desvio de emendas parlamentares
Justiça determinou o bloqueio de R$ 24 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas
Eleições 2026: Lula supera Tarcísio, Michelle e Flávio no primeiro turno
Levantamento ouviu 2 mil pessoas nesse mês
Lula é desaprovado por 50% e aprovado por 47%, aponta pesquisa
Levantamento também mediu a avaliação do governo e mostrou que o conceito negativo predomina
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio de R$ 20 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Aeroporto de Guarulhos tem 820 presos e quatro toneladas de drogas apreendidas em 2025 pela PF
Para tentar driblar a fiscalização e escapar da malha fina dos federais, os ‘soldados’ do tráfico se valem de métodos criativos, ocultando o entorpecente em livros, roupas, fundos falsos de mochilas, bonecas, sapatos, malas e até edredons
