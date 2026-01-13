Policiais apreenderam quase uma tonelada de drogas em São Paulo - Divulgação / PMESP

Policiais apreenderam quase uma tonelada de drogas em São PauloDivulgação / PMESP

Publicado 13/01/2026 11:07

São Paulo - Um casal foi preso em flagrante, neste domingo (11), com quase uma tonelada de drogas na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no município de Angatuba, interior paulista.

Segundo a Polícia Militar, durante o patrulhamento, os agentes visualizaram um veículo Fiat Fiorino trafegando em alta velocidade, com a traseira visivelmente rebaixada, levantando suspeita de excesso de carga. Diante da situação, foi realizada a abordagem para averiguação.

No interior do compartimento de carga, os policiais localizaram diversos fardos envolvidos por plástico preto. Após a abertura de um deles, constataram que se tratava de substância entorpecente do tipo maconha, totalizando 944 quilos da droga.



O veículo era ocupado por um casal, que recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ambos foram escoltados até o Plantão Policial de Itapetininga, onde registraram a ocorrência. A droga foi apreendida e os envolvidos permaneceram presos à disposição da Justiça.