Família estava em viagem para o município de Mateus Leme (MG)Reprodução / Redes sociais

Publicado 13/01/2026 10:51

Um casal de idosos morreu, nesta segunda-feira (12), após o carro em que estavam cair de uma ponte da BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Outros dois passageiros ficaram feridos.



Casal de idosos morre após carro cair de ponte na BR-262, em BH



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo capotou e caiu de uma altura aproximada de 10 metros sobre o Rio Paraopeba, em uma área de matagal. No Fiat Uno, os dois irmãos idosos estavam nos bancos da frente e, no banco traseiro, a filha de um deles e o marido, que foram socorridos.

Uma das vítimas foi levada à Unimed Betim, enquanto a outra foi socorrida pelo helicóptero Arcanjo e levada ao Hospital João XXIII. A família estava em viagem para o município de Mateus Leme (MG).