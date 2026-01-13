Momento foi compartilhado nas redes sociaisReprodução / Redes sociais
Jovem colombiano morre após pular de cachoeira em Goiás— Jornal O Dia (@jornalodia) January 13, 2026
Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/2TXPB4wPrv
Vídeo: Jovem colombiano morre após pular de cachoeira em Goiás
Cristian Echeverri, de 20 anos, se afogou após o terceiro salto; ele havia acabado de almoçar
