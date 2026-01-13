Momento foi compartilhado nas redes sociaisReprodução / Redes sociais

Um jovem colombiano, de 20 anos, identificado como Cristian Echeverri, morreu, neste domingo (12), após pular em uma cachoeira e se afogar em Aragoiânia, na região metropolitana de Goiânia, Goiás. O momento foi compartilhado nas redes sociais.
Cristian vivia em Goiás com outros colombianos. Segundo testemunhas, ele estava com um grupo de amigos e havia acabado de almoçar quando decidiu pular, mesmo após ter sido aconselhado a não saltar da cachoeira. O jovem não retornou à superfície após o terceiro salto.
O colombiano foi encontrado dez minutos depois por frequentadores do local. Ele foi levado ao hospital da região, mas não resistiu. Um relatório médico preliminar apontou que ele aspirou parte dos alimentos. 