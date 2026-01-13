Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 35 milhões - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 35 milhões Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 13/01/2026 22:54

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.959 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (13). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no dia 15.

Os números sorteados foram: 18 - 26 - 35 - 41 - 44 - 45

27 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 58.801,80 cada.

1.883 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.389,80.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

