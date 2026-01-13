Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 35 milhões Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 35 milhões
Números sorteados foram: 18 - 26 - 35 - 41 - 44 - 45
'Chantilly com pimenta': STJ mantém afastado diretor de presídio suspeito de tortura
Afastamento da direção do presídio por 180 dias foi determinado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso
A cada R$ 1 investido via Lei Rouanet, R$ 7,59 retornaram, diz estudo
Projetos apoiados passaram de 2.600 para mais de 14 mil por ano
Homem agarrado a porta de geladeira é resgatado após naufrágio em SC
Pescador de 37 anos é encontrado; Pai de 58 continua desaparecido
Post de Michelle com vídeo de Tarcísio gera leitura política no bolsonarismo
No campo dos apoiadores do ex-presidente, publicação foi vista como 'indireta' para Flávio
Ministério da Saúde decide não incorporar vacina herpes-zóster ao SUS
Imunizante foi considerado caro diante do impacto da doença
