O naufrágio ocorreu na tarde de segunda (12)Reprodução PMSC
Homem agarrado a porta de geladeira é resgatado após naufrágio em SC
Pescador de 37 anos é encontrado; Pai de 58 continua desaparecido
Post de Michelle com vídeo de Tarcísio gera leitura política no bolsonarismo
No campo dos apoiadores do ex-presidente, publicação foi vista como 'indireta' para Flávio
Ministério da Saúde decide não incorporar vacina herpes-zóster ao SUS
Imunizante foi considerado caro diante do impacto da doença
Novo pede ao STF apreensão do passaporte de Lulinha em apuração sobre fraudes no INSS
Seis parlamentares assinam a petição
Wellington Lima e Silva é o novo ministro da Justiça
Advogado-geral da Petrobras reuniu-se com Lula nesta terça-feira
MEC fará pesquisa sobre impacto da restrição de celular nas escolas
Lei que restringiu uso completou um ano de vigência nesta terça-feira
