Empreendimentos de energia solar, eólica e fóssil são os maiores contribuidores para o aumentoDivulgação
Potência instalada de energia elétrica deve crescer 9,1 gigawatts em 2026, diz Aneel
Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais são destaques no número de novas usinas em operação
Potência instalada de energia elétrica deve crescer 9,1 gigawatts em 2026, diz Aneel
Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais são destaques no número de novas usinas em operação
Zema chama de 'promiscuidade' suposta relação de ministros do STF com Banco Master
Instituição é alvo de investigação por um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito podres, estimado em R$ 12 bilhões
MEC fará pesquisa sobre impacto da restrição de celular nas escolas
Lei que restringiu uso completou um ano de vigência nesta terça-feira
Ataque contra Ruy Ferraz Fontes foi planejado em bar no litoral paulista, aponta delegada
Criminosos monitoraram o ex-chefe da Polícia Civil de São Paulo durante dois meses
Lula chama Wellington César Lima e Silva a Brasília para definir novo ministro da Justiça
Provável substituto de Lewandowski é o atual advogado-geral da Petrobras
Segundo caso de nova cepa de mpox é confirmado no Estado de São Paulo
Paciente é um homem de 39 anos, morador de Portugal, que foi atendido e liberado pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.