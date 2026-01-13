Wellington Lima e Silva substituirá Ricardo LewandowskiRicardo Stuckert/PR
Wellington Lima e Silva é o novo ministro da Justiça
Advogado-geral da Petrobras reuniu-se com Lula nesta terça-feira
Wellington Lima e Silva é o novo ministro da Justiça
Advogado-geral da Petrobras reuniu-se com Lula nesta terça-feira
MEC fará pesquisa sobre impacto da restrição de celular nas escolas
Lei que restringiu uso completou um ano de vigência nesta terça-feira
Potência instalada de energia elétrica deve crescer 9,1 gigawatts em 2026, diz Aneel
Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais são destaques no número de novas usinas em operação
Zema chama de 'promiscuidade' suposta relação de ministros do STF com Banco Master
Instituição é alvo de investigação por um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito podres, estimado em R$ 12 bilhões
Ataque contra Ruy Ferraz Fontes foi planejado em bar no litoral paulista, aponta delegada
Criminosos monitoraram o ex-chefe da Polícia Civil de São Paulo durante dois meses
Lula chama Wellington César Lima e Silva a Brasília para definir novo ministro da Justiça
Provável substituto de Lewandowski é o atual advogado-geral da Petrobras
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.