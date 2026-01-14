Fisiculturista Leonardo Souza, de 30 anos, morreu, nesta terça-feira (13) - Reprodução / Redes sociais

Fisiculturista Leonardo Souza, de 30 anos, morreu, nesta terça-feira (13)Reprodução / Redes sociais

Publicado 14/01/2026 09:03

O fisiculturista Leonardo Souza, de 30 anos, morreu, nesta terça-feira (13), após tentar nadar da faixa de areia até a Ilha de Pituã, na Praia de Itapuã, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. O trajeto tem cerca de 300 metros.



De acordo com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Vila Velha, o fisiculturista fazia o trajeto com um amigo quando teve dificuldades para continuar o percurso. O amigo começou a pedir socorro. A equipe de guarda-vidas entrou no mar para resgatar Leonardo, mas ele submergiu.

Leonardo foi encontrado cerca de dez minutos após o início das buscas. Um pescador da região acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com o uso de máscara e nadadeiras, ele conseguiu localizar o corpo, que foi encaminhado pelo Samu ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.