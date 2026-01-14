Allan Michael, 4 anos, e Ágatha Isabelly, 6 anos, desapareceram no dia 4 de janeiro após saírem para brincar - Reprodução das redes sociais

Publicado 14/01/2026 17:59

As buscas por duas crianças desaparecidas na zona rural de Bacabal, no interior do Maranhão, a cerca de 250 km de São Luís, entraram nesta quarta-feira (14) no 11º dia. Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4 anos, desapareceram no dia 4 de janeiro após saírem para brincar no Quilombo de São Sebastião dos Pretos. Uma terceira criança desaparecida, Anderson Kauan, de 8 anos, foi encontrada no dia 7 de janeiro, em uma estrada.

A área de buscas, de cerca de 54 Km², é marcada por mata de vegetação fechada, terreno irregular, com poucas trilhas, difícil acesso, açudes, o Rio Mearim e lagos. No final da manhã desta quarta-feira, mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) iniciaram a varredura no Lago Limpo, local por onde as crianças teriam passado.

A operação de busca reúne cerca de 500 pessoas, entre profissionais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Exército, quilombolas e voluntários. Um aplicativo de geolocalização é usado para mapear as rotas percorridas pelas equipes.

Em nota divulgada em uma rede social, o Corpo de Bombeiros informou que as equipes seguem mobilizadas, sem interrupção em buscas terrestres, aéreas, nos lagos e nos rios.

A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq) também divulgou uma nota de solidariedade e apoio à família das crianças, e disse que acompanha as notícias com preocupação, mas também com esperança.

“A Conaq se une à torcida coletiva, às orações para que as crianças sejam localizadas o mais rápido possível assim como Anderson Kauan - uma das crianças que também estava desaparecida e foi encontrada por produtores rurais na zona rural do município”, diz a nota.

“Reafirmamos nosso compromisso com as famílias e com a comunidade quilombola. Seguimos acompanhando o caso e defendemos que todas as medidas necessárias sigam sendo adotadas pelas autoridades até que o caso seja completamente solucionado. O estado deve garantir segurança e proteção às nossas crianças dentro e fora dos territórios quilombolas”, diz a Conaq.

A Polícia Civil do Maranhão está investigando o caso. O Instituto de Perícias para Crianças e Adolescentes (IPCA), órgão da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, está em Bacabal desde domingo (11).

A equipe multidisciplinar do IPCA já ouviu Anderson Kauan, que estava com Ágatha e Allan no dia do desaparecimento. Anderson foi encontrado por carroceiros no povoado Santa Rosa, vizinho de onde ele desapareceu. Aos profissionais ele afirmou ter deixado os dois no local enquanto buscava ajuda.

Ao ser encontrado Anderson estava debilitado e sem roupas. Exames atestaram que ele não foi abusado sexualmente.