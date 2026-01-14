PR: Polícia prende cinco suspeitos por roubo de R$ 15 milhões em joias PCPR/Divulgação
Mais de R$ 11 milhões em cheques foram apreendidos
Visto americano: suspensão afeta viagens turísticas de brasileiros?
Medida entrará em vigor na próxima quarta-feira
Estudo aponta mais 365 mil pessoas em situação de rua no Brasil
Dados foram coletados pela Universidade Federal de Minas Gerais
Defesa de hacker pede ao STF redução de pena com base em indulto de Natal de Lula
Delgatti cumpre pena de oito anos e três meses de prisão pela invasão, em 2023, dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Haddad diz que sai do ministério ainda em janeiro e que sucessor deve assumir já
Ministro ainda vai conversar com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a data em que deixará a Pasta.
Enel é multada em R$ 14 milhões por falhas no fornecimento de energia
Multa foi aplicada pelo Procon-SP e se refere a apagões de 2025
