Haddad diz que sai do ministério ainda em janeiro e que sucessor deve assumir já
Ministro ainda vai conversar com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a data em que deixará a Pasta.
Enel é multada em R$ 14 milhões por falhas no fornecimento de energia
Multa foi aplicada pelo Procon-SP e se refere a apagões de 2025
Forte chuva coloca novamente São Paulo em estado de atenção para alagamentos
Inmet emitiu alerta laranja para tempestades nesta quarta-feira
Homem que matou idoso com 'voadora' é condenado a 27 anos de prisão em júri popular em SP
Ele não poderá recorrer em liberdade
Justiça rejeita pedido de anulação de honraria concedida por Lula a Janja
Evento de condecoração foi realizado em maio de 2025, no Rio
BRB: 2ª fase da operação Compliance Zero contribui para recuperação de recursos do Master
PF cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro
