Haddad explicou que FGC também tem recursos de bancos públicos - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 14/01/2026 15:33

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que sai da Pasta ainda em janeiro, segundo a jornalista Míriam Leitão, que o entrevistou nesta quarta-feira, 14. Segundo ela, Haddad declarou que quem for escolhido para lhe substituir deve assumir já o órgão para trabalhar o ano inteiro, tratando do Orçamento e do fiscal.

A entrevista irá ao ar às 23h30 na GloboNews.

Segundo o relato de Míriam Leitão, o ministro ainda vai conversar com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a data em que deixará a Pasta.

O ministro não confirmou que seu sucessor será o secretário-executivo, Dario Durigan, mas disse torcer por seu nº 2.

Haddad teria dito que Durigan também tem muito trânsito na Esplanada, assim como ele.

Ele também teria dito na entrevista, de acordo com Blog da jornalista, que não acredita em problemas para o governo com o veto a parte das emendas parlamentares no Orçamento de 2026, que será publicado na quinta-feira.

Sobre o déficit público, Haddad disse que reduziu o indicador em 70% desde que entrou no governo.