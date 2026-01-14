De acordo com o CGE, combinação do calor com entrada da brisa marítima vem criando áreas de instabilidadeArquivo / Érica Martin / Agência O Dia
Inmet emite alerta laranja para temporais em diversos Estados do País
Alerta, válido inicialmente até às 23h59, indica chuvas de 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia
Inmet emite alerta laranja para temporais em diversos Estados do País
Alerta, válido inicialmente até às 23h59, indica chuvas de 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia
Lula conversa com Putin sobre crise na Venezuela, diz Kremlin
Telefonema, iniciado pelo Brasil, abordou a situação venezuelana e a articulação conjunta em fóruns como a ONU e o Brics para reduzir tensões na região
'Queremos dobrar o número de aviões da Embraer viajando pelo Brasil', diz Costa Filho
Ministro afirma que meta é elevar participação da fabricante brasileira de 12% para 25% no mercado doméstico de aviação até 2026
Brasil regulamenta exercício profissional da acupuntura
Veja quais profissionais são autorizados a exercer terapia milenar
Governo Lula é desaprovado por 49% e aprovado por 47%, aponta Genial/Quaest
Comparando com os dois mandatos anteriores do petista, 43% dos entrevistados afirmam que o atual é pior
Vídeo! Mulher tem cães atacados por pitbull sem coleira e é agredida por tutor no Ceará
Momento foi registrado por câmeras de segurança
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.