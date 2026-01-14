Nas imagens, é possível ver o momento em que o cachorro se aproxima sem guia - Reprodução / Redes sociais

Publicado 14/01/2026 12:11 | Atualizado 14/01/2026 12:12

Uma mulher identificada como Elaine Rodrigues, de 29 anos, teve seus três cães atacados por um pitbull que estava sem coleira e, em seguida, foi agredida pelo dono do animal, no município de Ubajara, Ceará, na região da Serra da Ibiapaba. O momento foi registrado por câmeras de segurança.

Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/ZLxptqcM0G — Jornal O Dia (@jornalodia) January 14, 2026

Nas imagens, é possível ver o momento em que o cachorro se aproxima sem guia. A mulher tenta proteger os pets com as próprias mãos. Outra mulher, que conhece o pitbull, tenta intervir, e ambas conseguem separar os animais. Na sequência, o tutor do cachorro chega ao local.

Após levar os três cachorros embora, a dona retorna ao local e começa a discutir com o dono do pitbull. Nesse momento, o homem inicia a agressão contra a mulher, até que o marido da vítima, que estava no local, decide intervir. Após a confusão, o dono do pitbull vai embora.

Ao "Diário do Nordeste", a vítima contou que o marido estava no local, mas não interveio devido ao trauma de já ter sido atacado por um pitbull. Elaine registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Ubajara, que irá apurar o caso.

