Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)AFP
Eleições: 44% dos brasileiros acham que Bolsonaro errou ao indicar Flávio para concorrer à Presidência
Pesquisa do instituto Genial/Quaest também mostra que 22% dos entrevistados dizem votar em qualquer candidato apontado pelo ex-chefe do Executivo
Eleições: 44% dos brasileiros acham que Bolsonaro errou ao indicar Flávio para concorrer à Presidência
Pesquisa do instituto Genial/Quaest também mostra que 22% dos entrevistados dizem votar em qualquer candidato apontado pelo ex-chefe do Executivo
Genial/Quaest: Lula lidera cenários no segundo turno, mas vantagem sobre Flávio Bolsonaro cai
Atual presidente aparece com 45% contra 38% do candidato de direita
Megaoperação cumpre mais de 400 mandados e mira facção que criou 'banco paralelo' em MT
Grupo criminoso atuava de forma estruturada em esquema de tráfico drogas, lavagem de dinheiro, extorsão e agiotagem
Justiça dá 15 dias para Nikolas Ferreira pagar R$ 65,5 mil a Duda Salabert; entenda o caso
Deputado federal foi condenado por transfobia após se recusar a reconhecer identidade de gênero da parlamentar
Enel diz que apagão impactou mais de 4 milhões de clientes em SP
Ciclone extratropical afetou sistema de energia de boa parte do estado
Defesa de Bolsonaro cita queda e entra com novo pedido de prisão domiciliar
Advogados também querem 'avaliação médica independente' para analisar se ex-presidente tem condições de ficar detido
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.