Caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de São José do Rio Preto - Reprodução / Redes sociais

Caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de São José do Rio PretoReprodução / Redes sociais

Publicado 14/01/2026 09:59

Um jovem, de 18 anos, surpreendeu um criminoso, de 38, ao reagir à invasão de sua casa, nesta terça-feira (13), com golpes de jiu-jitsu, em Jardim Jaguaré, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O assaltante foi preso em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência, o criminoso pulou o muro da casa utilizando a caixa de energia como apoio. O jovem tinha acabado de chegar à residência quando foi surpreendido pelo assaltante. Na situação, os dois começaram a brigar. As informações são do "Metrópoles".

A vítima conseguiu imobilizar o suspeito até a chegada da Polícia Militar. Ele pratica artes marciais, como jiu-jitsu e muay thai. O criminoso foi preso em flagrante.

Com o invasor, os policiais apreenderam uma prancha alisadora, um secador de cabelo e um relógio. O morador afirmou que os itens haviam sido separados pelo assaltante para serem levados. Após o reconhecimento, os objetos foram devolvidos ao rapaz.

O caso foi registrado como roubo a residência e localização, apreensão e entrega de objetos no plantão da Delegacia Seccional de São José do Rio Preto.