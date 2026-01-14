O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida pela reeleição no pleito marcado para outubro deste ano - Marcelo Camargo / Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida pela reeleição no pleito marcado para outubro deste anoMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 14/01/2026 11:46

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 45% das intenções de voto contra 38% de Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno nas eleições de 2026, de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14. No levantamento anterior, divulgado em 16 de dezembro, Lula tinha 46% e Flávio, 36%.

A Quaest fez diferentes cenários eleitorais estimulados, dependendo de governadores de direita que podem se lançar candidatos à Presidência, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), e o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD-PR).

Em uma disputa contra Tarcísio, Lula tem 44% das intenções de voto contra 39% do adversário. Em comparação com o levantamento anterior, o atual presidente oscilou um ponto porcentual para cima, enquanto o governador cresceu de 35% para 39%.

Nas simulações de segundo turno, Lula tem de 5 a 20 pontos porcentuais de vantagem em relação aos adversários. A seguir, os cenários:

- Lula 45% x 38% Flávio;

- Lula 44% x 39% Tarcísio;

- Lula 43% x 36% Ratinho;

- Lula 44% x 33% Caiado;

- Lula 46% x 31% Zema;

- Lula 46% x 26% Renan Santos;

- Lula 45% x 27% Aldo Rebelo.

Na disputa com Ratinho Jr., Lula variou de 45% para 43% em relação à última pesquisa, enquanto Ratinho oscilou de 35% para 36%. No cenário com Caiado, as intenções de voto são as mesmas da última pesquisa. Com Zema, Lula oscilou de 45% para 46% e Zema variou de 33% para 31%. Esta foi a primeira pesquisa que incluiu os nomes de Renan Santo (Missão) e Aldo Rebelo (DC).

A pesquisa também aponta a rejeição dos candidatos. No caso de Lula, 44% conhecem e votariam nele, enquanto outros 54% o conhecem e o rejeitam. Flávio conta com a maior rejeição (54%), mas a quantidade de eleitores que não votariam nele caiu em relação à última pesquisa (60%). Outros 34% o conhecem e votariam. Entre os entrevistados, 26% conhecem Tarcísio e votariam nele, e 43% o conhecem e o rejeitam.

Em relação a Ratinho Júnior, 22% dizem que conhecem e votariam nele, enquanto 41% conhecem, mas não votariam. Entre os governadores, Caiado e Zema são os menos conhecidos e também os menos rejeitados: 13% dizem conhecer e votar em Caiado; 36% conhecem e não votariam. No caso de Zema, 12% dizem conhecê-lo e votar nele; 36% conhecem e não votariam.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 8 e 11 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 8 de janeiro com o número BR-00835/2026.