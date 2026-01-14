Ministro fez comparativo com outros países, aqueles mais relevantes na indústria de aeronavesFábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
'Queremos dobrar o número de aviões da Embraer viajando pelo Brasil', diz Costa Filho
Ministro afirma que meta é elevar participação da fabricante brasileira de 12% para 25% no mercado doméstico de aviação até 2026
Brasil regulamenta exercício profissional da acupuntura
Veja quais profissionais são autorizados a exercer terapia milenar
Governo Lula é desaprovado por 49% e aprovado por 47%, aponta Genial/Quaest
Comparando com os dois mandatos anteriores do petista, 43% dos entrevistados afirmam que o atual é pior
Vídeo! Mulher tem cães atacados por pitbull sem coleira e é agredida por tutor no Ceará
Momento foi registrado por câmeras de segurança
Eleições: 44% dos brasileiros acham que Bolsonaro errou ao indicar Flávio para concorrer à Presidência
Pesquisa do instituto Genial/Quaest também mostra que 22% dos entrevistados dizem votar em qualquer candidato apontado pelo ex-chefe do Executivo
Genial/Quaest: Lula lidera cenários no segundo turno, mas vantagem sobre Flávio Bolsonaro cai
Atual presidente aparece com 45% contra 38% do candidato de direita
