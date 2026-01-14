Temporais aumentam o risco de alagamentos em São PauloReprodução
Forte chuva coloca novamente São Paulo em estado de atenção para alagamentos
Inmet emitiu alerta laranja para tempestades nesta quarta-feira
Forte chuva coloca novamente São Paulo em estado de atenção para alagamentos
Inmet emitiu alerta laranja para tempestades nesta quarta-feira
Homem que matou idoso com 'voadora' é condenado a 27 anos de prisão em júri popular em SP
Ele não poderá recorrer em liberdade
Justiça rejeita pedido de anulação de honraria concedida por Lula a Janja
Evento de condecoração foi realizado em maio de 2025, no Rio
BRB: 2ª fase da operação Compliance Zero contribui para recuperação de recursos do Master
PF cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro
Inmet emite alerta laranja para temporais em diversos Estados do País
Alerta, válido inicialmente até às 23h59, indica chuvas de 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia
Lula conversa com Putin sobre crise na Venezuela, diz Kremlin
Telefonema, iniciado pelo Brasil, abordou a situação venezuelana e a articulação conjunta em fóruns como a ONU e o Brics para reduzir tensões na região
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.