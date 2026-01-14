Temporais aumentam o risco de alagamentos em São Paulo - Reprodução

Publicado 14/01/2026 15:22

A chuva atinge São Paulo na tarde desta quarta-feira, 14, deixa as zonas Norte, Leste e a Marginal Tietê em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. Na noite de terça, 13, a cidade registrou transbordamento de córregos, pessoas ilhadas e falta de luz por conta do temporal.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para tempestades nesta quarta-feira, 14. São Paulo é o estado mais afetado. Segundo o órgão, o aviso, válido inicialmente até as 23h59, indica chuvas de 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Conforme o CGE, os temporais são resultado do forte calor registrado na capital somado à entrada de uma brisa marítima na cidade.

