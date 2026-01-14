O Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, recebeu nesta quarta-feira (14/1) o Diretor do @BancoCentralBR , Gabriel Galipolo. - Reprodução do X/@policiafederal

O Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, recebeu nesta quarta-feira (14/1) o Diretor do @BancoCentralBR , Gabriel Galipolo. Reprodução do X/@policiafederal

Publicado 14/01/2026 21:53

O perfil da Polícia Federal (PF) nas redes sociais divulgou na noite desta quarta-feira, 14, uma foto do diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, e do presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo.

A foto motra os dois sorrindo e apertando as mãos, com a seguinte legenda: "Em agenda institucional, as autoridades reafirmaram a importância da cooperação e da integração entre as instituições, fortalecendo o diálogo e a atuação conjunta em temas estratégicos de interesse do Estado brasileiro".

O encontrou ocorreu no mesmo dia em que a PF deflagrou a segunda fase da operação Compliance Zero, que tem como um dos alvos o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Ele é dono do Banco Master, liquidado pelo BC em novembro.

Conforme a agenda de Galípolo, a reunião tratou de "assuntos institucionais". O compromisso não constava da primeira versão da agenda oficial do presidente da autoridade monetária, publicada na noite de terça-feira, e foi incluído apenas hoje.

Galípolo chegou à sede da PF por volta de 19h e deixou o local por volta de 20h15, sem dar declarações à imprensa.