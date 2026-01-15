Lula pretende discutir em reunião com presidente do Panamá a adesão do pais como estado associado ao MercosulAFP
Secom: Lula e presidente do Panamá discutem crise na Venezuela e preparam encontro em fórum
Ambos os líderes concordaram que é preciso ter paz e estabilidade na região
MP vê omissão de socorro e pede que jovem pague indenização a amigo perdido no Pico Paraná
Aavaliação da promotoria diverge do posicionamento da Polícia Civil, que arquivou o caso
Papudinha, que recebe agora Bolsonaro, tem Silvinei Vasques e Anderson Torres presos
A Papudinha fica dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. O local é destinado à prisão de policiais e de pessoais politicamente expostas
Peritos criminais manifestam preocupação com decisões de Toffoli
Ministro impediu que a PF guardasse material apreendido em operação
Venda de motocicletas em 2025 é a maior dos últimos 22 anos
Setor estima mercado ainda mais aquecido em 2026
Lula cita caso Master e defende PEC da Segurança Pública
Presidente deu posse a Wellington César Lima e Silva na Justiça
