Wellington César minimizou a polêmica envolvendo o ministro Dias Toffoli e o Banco MasterValter Campanato/Agência Brasil
Não há motivo para Toffoli escalar crise do Master, alerta ministro da Justiça
Wellington César participou de reunião com Lula nesta quinta-feira
Brasil quita R$ 2,2 bilhões com organismos internacionais em 2025
País regulariza contribuições e reforça atuação multilateral
Sóstenes diz que transferência de Bolsonaro 'é vingança travestida de legalidade'
Líder do PL na Câmara afirmou que o país vive 'sob um regime de arbítrio judicial'
'Transferência para ambiente prisional severo é confronto institucional', diz Carlos Bolsonaro
Filho do ex-presidente voltou a criticar o ministro do STF Alexandre de Moraes
Na Papudinha, as condições são ainda mais favoráveis, diz Lindbergh sobre transferência de Bolsonaro
Líder do PT na Câmara afirmou que decisão do STF assegura 'a segregação adequada de quem foi condenado como líder de organização criminosa'
Irmã de Ricardo Nunes é presa após ter rosto reconhecido por câmeras do Smart Sampa
Prefeito de SP deu início ao sistema que usa cerca de 31 mil para flagrar crimes e suspeitos
Carlos critica destino de 40 smart TVs a presídios após PGR ser contra aparelho para Bolsonaro
Manifestação ocorreu um dia após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se posicionar contra o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que ele tenha acesso a uma smart TV enquanto está detido
