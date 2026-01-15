Smart Sampa é uma das principais bandeiras do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB)Marcelo Camargo/Agência Brasil
Irmã de Ricardo Nunes é presa após ter rosto reconhecido por câmeras do Smart Sampa
Prefeito de SP deu início ao sistema que usa cerca de 31 mil para flagrar crimes e suspeitos
Carlos critica destino de 40 smart TVs a presídios após PGR ser contra aparelho para Bolsonaro
Manifestação ocorreu um dia após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se posicionar contra o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que ele tenha acesso a uma smart TV enquanto está detido
Plataforma Não Me Perturbe teve 1,7 milhão de adesões em 2025
Cadastro bloqueia chamadas de telemarketing e crédito consignado
CMSE anuncia processo de desativação de térmicas que antes forneciam energia em Roraima
Conexão ao Sistema Interligado Nacional permite que outras regiões do país abasteçam o estado
Moraes determina transferência de Jair Bolsonaro para a 'Papudinha'
Ex-presidente deixará a sede da Superintendência PF em Brasília
Quem é a nutricionista influencer internada na UTI após bater a cabeça durante mergulho
Flávia sofreu um acidente enquanto mergulhava na Praia de Maresias, no ultimo dia 3
