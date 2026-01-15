A nutricionista Flávia Bueno está internada após sofrer um acidente enquanto mergulhava na Praia de MaresiasReprodução
Quem é a nutricionista influencer internada na UTI após bater a cabeça durante mergulho
Flávia sofreu um acidente enquanto mergulhava na Praia de Maresias, no ultimo dia 3
Delegada aciona PF após motorista da Uber exigir dinheiro para devolver notebook esquecido
Ele teria estipulado um valor adicional ao definido pela plataforma para a entrega do equipamento
Mensagem com indicação de Messias ao STF deve ser emviada ao Senado em fevereiro, afirma Gleisi
Ministra disse que atritos do governo com Davi Alcolumbre são 'superáveis'
Dino proíbe emendas para entidades ligadas a parentes de parlamentares
Medida visa a impedir prática de nepotismo e improbidade administrativa
Lula se reúne com Moraes, diretor da PF e chefe do Banco Central após STF abrir inquérito sobre vazamentos
Encontro discutiu suposta quebra irregular de sigilo fiscal de ministros do STF e familiares
SP: Botucatu inicia no domingo imunização em massa com a primeira vacina nacional contra a dengue
A vacina a ser aplicada é a Butantan-DV, que já foi aprovada pela Anvisa e que é o primeiro imunizante contra a dengue em dose única no mundo
