A nutricionista Flávia Bueno está internada após sofrer um acidente enquanto mergulhava na Praia de MaresiasReprodução

Publicado 15/01/2026 17:37

A nutricionista Flávia Bueno, internada após sofrer um acidente enquanto mergulhava na Praia de Maresias, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, acumula 150 mil seguidores nas redes sociais onde compartilha detalhes da rotina e conteúdos para ajudar o público a emagrecer e ganhar músculos

"Não é dieta, é estilo de vida. Não transformo corpos, transformo vidas recuperando autoestima, fazendo as pazes com a comida e comendo o que gosta", afirma em publicações. Antes do acidente, a nutricionista fazia atendimentos presenciais em Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo, e também trabalhava com consultas online.

Flávia sofreu um acidente enquanto mergulhava na Praia de Maresias, no ultimo dia 3. O irmão, Felipe Checchin da Silva Bueno, afirmou em publicação no perfil do Instagram da nutricionista que Flávia bateu a cabeça em um banco de areia, ficou desacordada e foi retirada da água logo em seguida.

Ela foi encaminhada ao Hospital de Boiçucanga, ainda acordada. A nutricionista estava acompanhada de uma amiga, para quem passou o acesso ao perfil do Instagram.

Checchin disse que chegou ao hospital e conseguiu conversar com a irmã. Segundo ele, ela teria sofrido uma parada respiratória logo em seguida por conta da pancada e a partir disso foi sedada, entubada e encaminhada ao Hospital das Clínicas de São Sebastião.

Ela foi submetida a uma exame de tomografia, que constatou um trauma raquimedular, com lesões em três vértebras - C3, C4 e C5 -, além de complicações neurológicas decorrentes de acidente vascular isquêmico. No dia seguinte ela foi encaminhada a um hospital particular de São Paulo, onde passou por uma cirurgia para descompressão medular e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A família abriu uma vaquinha virtual para arcar com os custos do tratamento. A previsão, segundo o irmão de Flávia, é que a nutricionista fique mais de um mês internada. Ela não possui convênio médico e estamos arcando com todos os custos do tratamento particular, que são extremamente altos", explicou.

Segundo o irmão, em 8 dias de internação, as despesas hospitalares já ultrapassavam R$ 700 mil. As doações estão sendo direcionadas à conta bancária do irmão. A família ainda denunciou que estariam usando o nome da irmã para aplicar golpes falsos e alertou os seguidores da nutricionista.