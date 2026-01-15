Novela sobre a indicação de Jorge Messias ao STF pode estar perto do fimFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Mensagem com indicação de Messias ao STF deve ser emviada ao Senado em fevereiro, afirma Gleisi
Ministra disse que atritos do governo com Davi Alcolumbre são 'superáveis'
Dino proíbe emendas para entidades ligadas a parentes de parlamentares
Medida visa a impedir prática de nepotismo e improbidade administrativa
Lula se reúne com Moraes, diretor da PF e chefe do Banco Central após STF abrir inquérito sobre vazamentos
Encontro discutiu suposta quebra irregular de sigilo fiscal de ministros do STF e familiares
SP: Botucatu inicia no domingo imunização em massa com a primeira vacina nacional contra a dengue
A vacina a ser aplicada é a Butantan-DV, que já foi aprovada pela Anvisa e que é o primeiro imunizante contra a dengue em dose única no mundo
Damares rebate Malafaia e divulga lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS
Embate dos dois começou no domingo, quando Damares afirmou, em entrevista ao SBT News, que havia igrejas e pastores envolvidos no esquema
Maranhão: buscas por crianças têm reforço de bombeiros do Ceará e Pará
Ágatha Isabelly e Allan Michael estão desaparecidos desde o dia 4
