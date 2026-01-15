Bombeiros fazem buscas em uma área de cerca de 54 quilômetros quadradosPrefeitura de Bacabal/Divulgação
Maranhão: buscas por crianças têm reforço de bombeiros do Ceará e Pará
Ágatha Isabelly e Allan Michael estão desaparecidos desde o dia 4
Maranhão: buscas por crianças têm reforço de bombeiros do Ceará e Pará
Ágatha Isabelly e Allan Michael estão desaparecidos desde o dia 4
Polícia de SP faz operação contra esquema de venda de ingressos falsos para show do Iron Maiden
Agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em endereços no Tatuapé e em Guarulhos
Lula decidiu elevar o combate ao crime organizado como ação de Estado, diz ministro da Justiça
Presidente convocou reunião para discutir a questão da segurança pública
Prefeitura de São Paulo retoma espaço ocupado pelo Teatro de Contêiner
Cia já havia concordado em mudar para outro local
Passageiros são retirados de cabines após inundação em navio de cruzeiro no Brasil
Segundo empresa, problema ocorreu em uma tubulação de água que integra o sistema de segurança contra incêndios
Ratinho Jr. diz que pode apoiar outro candidato à Presidência, mas não descarta disputa
Governador tem sido um dos cotados para representar o Centrão nas eleições de outubro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.