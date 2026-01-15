Ratinho Jr. disse estar disposto a concorrer à Presidência - Jonathan Campos / AEN

Ratinho Jr. disse estar disposto a concorrer à PresidênciaJonathan Campos / AEN

Publicado 15/01/2026 12:54

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), cotado para concorrer à Presidência, admitiu nesta quarta-feira, 14, a possibilidade de apoiar outro candidato à disputa. Disse, porém, que, se houver o entendimento de que deve se candidatar, "aceitará o desafio".

"Não é só questão de nome, é questão de projeto. ... Quero olhar o projeto. Daqui a pouco, o projeto não é eu ser candidato ao projeto, é apoiar alguém que possa ter conseguido aglutinar melhor um novo Brasil", afirmou durante um evento no Palácio Iguaçu, no Paraná.

O governador tem sido um dos cotados para representar o Centrão na disputa pelo Planalto em outubro, mas o presidente do PSD, Gilberto Kassab, era um dos entusiastas de uma candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Tarcísio, porém, teve um recuo após o senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciar sua pré-candidatura.

Ratinho Jr. disse estar disposto a concorrer à Presidência, mas reafirmou que a decisão precisaria passar por uma construção política. "Quem vai ter a capacidade de liderar um novo projeto pro Brasil? Se o meu nome for esse nome escolhido internamente, fico muito honrado e, obviamente, vou aceitar o desafio. Mas isso é uma coisa que tem que ser construída internamente", declarou Ratinho.