Na edição deste ano, três questões foram anuladas por serem 'similares' às divulgadas em redes sociaisReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 15/01/2026 11:09

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 será divulgado na próxima sexta-feira, dia 16. As notas individuais da redação e das quatro áreas de conhecimento poderão ser consultadas na Página do Participante , dentro do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeir (Inep). Para acessar basta o número de CPF e a senha cadastrada no Gov.br

Na edição deste ano, três questões foram anuladas por serem "similares" às divulgadas em redes sociais. Veja, abaixo, perguntas e respostas sobre o Enem.

O resultado sai em que horário?

O Ministério da Educação (MEC) não costuma informar um horário exato para a divulgação do resultado, mas tradicionalmente as notas são liberadas pela manhã. Páginas de redes sociais até chegaram a divulgar o horário das 10h, mas não houve comunicado oficial do Inep.

Cerca de 3,5 milhões de estudantes realizaram a prova no ano passado. Então é possível que haja instabilidade na página durante as primeiras horas de liberação das notas, devido ao grande volume de acessos simultâneos.

O que posso fazer com a nota do Enem?

O exame é a principal porta para entrada no ensino superior no País. Com a nota, os estudantes podem se inscrever:

- no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para concorrer às vagas nas universidades federais;

- na Universidade de São Paulo (USP), que destina 20% das vagas a candidatos do Enem;

- no ProUni, voltado para estudantes de baixa renda, que oferta bolsas integrais e parciais em instituições de ensino privadas;

- no Financiamento Estudantil (FIES), que financia até 100% das mensalidades em instituições de ensino privadas;

- e em universidades de Portugal conveniadas com o Ministério da Educação brasileiro.

Posso contestar a nota do Enem?

Não. O Enem não permite recurso ou revisão de nota, nem das provas objetiva, nem da redação. De acordo com Sandro Vimer Valentini Junior, coordenador pedagógico do Poliedro Curso Campinas, "o que o participante consegue fazer após a divulgação das notas é conferir o espelho da correção da redação e visualizar as notas por competência, buscando sempre compreender onde perdeu pontos".

Quem faltou em um dia de prova recebe nota?

O candidato que tenha faltado em qualquer um dos dias recebe a nota apenas do dia que realizou a prova. Importante reforçar que o resultado, no caso de ausência em um dos dias, não pode ser utilizado no SiSU, Prouni ou Fies.

Treineiro consegue ver o resultado?

Sim. O treineiro visualiza todas as notas que compõem o Enem, assim como recebe o espelho da correção da Redação, mas não pode utilizar as notas para os processos seletivos.

Qual é uma nota boa no Enem?

Sandro Vimer Valentini Junior explica que considerando que o Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), que avaliará a coerência da prova de cada candidato, não existe uma nota fixa, por isso é comum que seja feita a distribuição em faixas:

- entre 450 e 550 - desempenho básico

- acima de 600 - nota boa, mediana e competitiva para muitas universidades

- acima de 700 - nota alta (considerando nível nacional)

- acima de 800 - nível de altíssimo desempenho, importante para quem concorre em cursos de alta demanda

Se eu fui mal na redação, ainda tenho chance?

Sim, dependendo do curso e da universidade. "No SiSU cada instituição estabelece um peso para as provas que compõem o Enem (Linguagens, Redação, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática)", conta Junior. A redação muitas vezes é utilizada como critério de diferenciação em cursos de alta concorrência. Mas em cursos menos concorridos, o peso dessa prova pode ser menor. "É importante, então, observar o seguinte: redação zerada significa a eliminação no SiSU, e o candidato deve consultar os pesos atribuídos segundo os editais de cada universidade", conclui o coordenador.

O que fazer se meu resultado não aparecer?

O acesso é feito pelo gov.br, então verifique se todos os seus dados estão corretos. É necessário, caso algum erro aconteça no acesso, verificar se existe alguma pendência cadastrada ou se consta o registro de ausência na prova. Considerando o volume alto de acessos, é válido considerar também a instabilidade do sistema também. Para acalmar a ansiedade, acompanhe as informações oficiais divulgadas pelo Inep. "Se o problema continuar: o Inep precisa ser acionado por meio de seu canal oficial de atendimento", aconselha Junior.

Quando aconteceu o Enem 2025?

A edição de 2025 do exame foi aplicada nos dias 9 e 16 de novembro. Nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba as provas ocorreram nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em razão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30).

No primeiro dia, os candidatos responderam às provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Redação; e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no segundo, as questões eram de Matemática e Ciências da Natureza.