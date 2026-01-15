Defesa Civil emitiu alerta severo e não houve registro de feridos - Reprodução / Redes sociais

Publicado 15/01/2026 10:37

Um carro amanheceu submerso nesta quinta-feira, 15, na Avenida Jules Rimet, no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, após a região registrar chuva forte no fim da tarde de quarta-feira, 14.

A Prefeitura de São Paulo afirmou que as intervenções na Avenida Jules Rimet não estão sob responsabilidade da gestão municipal, mas que a Secretaria Municipal das Subprefeituras enviou uma equipe ao local para bombear a água acumulada na via.

A administração municipal informou ainda que trabalha na construção de um reservatório na Praça Roberto Gomes Pedrosa, além da implantação de mais 600 metros de novas galerias para captação das águas pluviais na Rua Senador Otávio Mangabeira. "O novo reservatório, que irá combater as cheias históricas do Córrego Antonico, entrará em funcionamento em julho deste ano", disse, em nota.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo deixou a zona sul da capital em estado de atenção para alagamentos das 15h12 às 17h52. Outras regiões da cidade também entraram em estado de atenção, mas por períodos mais curtos.

A Zona Sul foi a que registrou maior volume de chuva, com 15,4 milímetros até às 17h52. Em seguida, aparece a zona oeste, com 10 milímetros.

A Defesa Civil do Estado chegou a disparar um alerta severo de chuva forte se espalhando pelas regiões sul, oeste, leste e central. "Tem raios e ventos. Atinge áreas vizinhas. Mantenha-se em local seguro", disse o aviso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre a meia-noite e às 20h de quarta-feira, foram registradas 25 chamadas para quedas de árvores na capital e na região metropolitana de São Paulo. Houve ainda um acionamento para enchente na Avenida Engenheiro Oscar Americano, no Morumbi. A corporação informou que não houve registro de feridos.