Defesa Civil emitiu alerta severo e não houve registro de feridosReprodução / Redes sociais
Região ficou em estado de atenção para alagamentos
Região ficou em estado de atenção para alagamentos
Polícia Federal faz operação contra roubo de computadores da Caixa
Essa é a segunda fase da Operação Mão II
Após reclamações de Bolsonaro, PF decide desligar ar-condicionado
Medida atende a pedidos feitos pela defesa do ex-presidente
Morre a atriz Vera Barreto Leite, primeira top model brasileira, aos 89 anos
Teatro Oficina de São Paulo, do qual ela fazia parte, postou mensagem de despedida
Pesquisa revela que 58% sentem medo de Trump repetir ação militar contra Venezuela no Brasil
Levantamento Genial/Quaest revela medo de intervenção dos EUA e divide opiniões sobre ofensiva contra Maduro
CPI quer ouvir ministra do STM por receber R$ 700 mil de empresa ligada a Careca do INSS
Versão apresentada por Verônica Sternam possui contradição com relatórios financeiros
