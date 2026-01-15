Vera Barreto Leite tinha 89 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2026 08:50 | Atualizado 15/01/2026 09:15

A atriz e modelo internacional Vera Barreto Leite morreu na tarde desta terça-feira (14), aos 89 anos, segundo comunicado do Teatro Oficina de São Paulo, do qual a intérprete fazia parte. A causa da morte não foi divulgada.

"Hoje à tarde Vera partiu. Voa, Vera! Eterna! Muito amor por essa maneca", afirma a nota, que recebeu comentários de fãs e famosos se despedindo da artista.

"Meus sentimentos profundos ao Teatro, à familiares e amigos! Amo a Vera!", escreveu o ator Matheus Nachtergaele. Já as atrizes Débora Bloch e Cissa Guimarães comentaram emojis de coração.

Trajetória de sucesso

Vera nasceu em em 27 de maio de 1936. Filha de diplomatas, estudou em Portugal e na França. No país europeu, atuou como modelo para Christian Dior e teve um relacionamento com o cineasta Ruy Guerra. Também desfilou para Coco Chanel.



Foi casada com o ator Luís Linhares e se dedicou ao teatro, tornando-se uma grande amiga da dramaturga Cacilda Becker e uma figura de destaque na história do Teatro Oficina, sob a direção de Zé Celso Martinez Correa, atuando em montagens de "Bacantes" e "Os Sertões".

Ela tem a filha Mariana de Moraes, atriz de cinema e TV, do seu segundo casamento com Pedro Moraes, jornalista e filho de Vinicius de Moraes, de acordo com o Museu Brasileiro de Rádio e Televisão.



No cinema, participou de filmes como "As Cariocas" (1966) e "O Homem Nu" (1997). Em 2009, trabalhou na minissérie "Som & Fúria" da TV Globo.



Em 2024, o Teatro Oficina fez uma peça em homenagem aos 88 anos da atriz, o monólogo" Vozes Humanas". Na montagem, a artista interpretou uma mulher que atravessa uma separação amorosa.

* Com informações do Estadão Conteúdo