MPTCU pede à Fazenda que compartilhe informações porventura existentes sobre caso Master Rovena Rosa/Agência Brasil
Pedido consta em ofício assinado pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado
PF posta foto de Galípolo e Andrei Rodrigues: 'Reafirmaram a importância da cooperação'
A foto motra os dois sorrindo e apertando as mãos. O encontrou ocorreu no mesmo dia em que a PF deflagrou a segunda fase da operação Compliance Zero
Duas crianças do DF são intoxicadas após consumo de fórmula infantil da Nestlé
Anvisa havia alertado a possível contaminação e proibido a comercialização de lotes da marca
Estudantes protestam contra aumento da tarifa de ônibus em São Paulo
Dois manifestantes foram detidos por usarem máscara durante o ato
Moraes abre inquérito para apurar se Receita e Coaf vazaram dados de ministros do STF
Órgãos investigados não se manifestaram após notificação da Justiça
Morre Arlindo de Souza, conhecido como 'Popeye Brasileiro'
Ele durante anos injetou óleo mineral nos braços, prática perigosa para saúde
