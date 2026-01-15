Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal desde o final de novembroFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Após reclamações de Bolsonaro, PF decide desligar ar-condicionado
Medida atende a pedidos feitos pela defesa do ex-presidente
Morre a atriz Vera Barreto Leite, primeira top model brasileira, aos 89 anos
Teatro Oficina de São Paulo, do qual ela fazia parte, postou mensagem de despedida
Pesquisa revela que 58% sentem medo de Trump repetir ação militar contra Venezuela no Brasil
Levantamento Genial/Quaest revela medo de intervenção dos EUA e divide opiniões sobre ofensiva contra Maduro
CPI quer ouvir ministra do STM por receber R$ 700 mil de empresa ligada a Careca do INSS
Versão apresentada por Verônica Sternam possui contradição com relatórios financeiros
MPTCU pede à Fazenda que compartilhe informações porventura existentes sobre caso Master
Pedido consta em ofício assinado pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado
PF posta foto de Galípolo e Andrei Rodrigues: 'Reafirmaram a importância da cooperação'
A foto motra os dois sorrindo e apertando as mãos. O encontrou ocorreu no mesmo dia em que a PF deflagrou a segunda fase da operação Compliance Zero
