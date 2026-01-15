Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal desde o final de novembro - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 15/01/2026 08:59

A Polícia Federal (PF) decidiu desligar, durante a noite, os geradores responsáveis pelo sistema de ar-condicionado do prédio onde Jair Bolsonaro está preso, em Brasília. A medida atende a pedidos feitos pela defesa do ex-presidente.

Com a medida, a energia é desligada todos os dias às 19h30 e religada às 7h30 do dia seguinte, período em que não há expediente no prédio da Superintendência da PF no Distrito Federal.

Recentemente, o barulho do aparelho tornou-se um problema para Bolsonaro . A reclamação já havia sido levada ao Supremo Tribunal Federal, com o argumento de que o ruído constante gerava desconforto ao ex-presidente e poderia afetar sua saúde.

Ainda na terça-feira (13), Carlos Bolsonaro (PL) informou nas redes que a PF havia disponibilizado protetores auriculares para o pai . Segundo o filho "02", Bolsonaro estaria exposto a esse som "intenso" e "enlouquecedor" de forma contínua.

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal desde o final de novembro. Ele foi condenado pela Primeira Turma do STF por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado para se perpetuar no governo. A pena do ex-presidente é de 27 anos e três meses de prisão em regime fechado.

Ele está preso em uma sala de Estado-Maior na Superintendência da PF. O espaço conta com ar-condicionado, televisão, janela, armário e frigobar. A família e aliados de Jair Bolsonaro têm questionado repetidamente as condições do encarceramento do ex-presidente, especialmente devido à sua saúde.

*Com informações do Estadão Conteúdo