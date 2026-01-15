Para 50%, é válido invadir um país com o pretexto de se prender um ditador - AFP

Para 50%, é válido invadir um país com o pretexto de se prender um ditadorAFP

Publicado 15/01/2026 08:18

Pesquisa do instituto Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 15, mostra que 58% dos entrevistados sentem medo de os Estados Unidos repetirem no Brasil a ação militar contra a Venezuela, que depôs o ditador Nicolás Maduro. Outros 40% não temem uma investida contra o território brasileiro, e 2% não sabem ou não responderam.

Segundo a pesquisa, 46% aprovam a operação americana realizada no último dia 3, que capturou Maduro e a primeira-dama dele, Cília Flores, para responder judicialmente por narcoterrorismo nos EUA. Outros 39% desaprovam e 15% não sabem ou não responderam.

Para 50%, é válido invadir um país com o pretexto de se prender um ditador. Os que discordam somam 41%. Não sabem, ou não responderam são 9%.

Para 31%, o objetivo do presidente norte-americano, Donald Trump, em autorizar o ataque foi o combate ao narcotráfico. Outros 23% acreditam que foi para restaurar a democracia na Venezuela, e 21%, que foi para controlar o petróleo venezuelano. Para outros 4%, foi para reduzir a influência da China no país sul-americano.

Para 66%, o Brasil deve se manter neutro sobre a crise venezuelana. Para 18%, o governo, deve apoiar as ações militares de Trump. Outros 10% acreditam que a posição certa é adotada pelo Planalto, de oposição. Outros 6% não sabem, ou não responderam.

Os que acham que Lula errou em condenar a ação militar dos Estados Unidos são 51%, enquanto 37% avaliam que o petista acertou no posicionamento adotado até então. Outros 12% não sabem ou não responderam.

A Genial/Quaest também abordou possíveis reflexos da operação dos Estados Unidos na eleição presidencial de outubro. Para 71%, a postura de Lula diante da crise não afeta na escolha presidenciável. Já 17% dizem que a conduta de Lula os faz preferir a oposição. Outros 5% não sabem ou não responderam.

A Genial/Quaest ouviu presencialmente 2.004 brasileiros, em 120 municípios, entre os dias 8 a 11 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95% O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00835/2026.