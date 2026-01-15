Entre os animais encontrados, 36 eram cobras adultas e cinco filhotesDivulgação / SSP
Polícia resgata 41 cobras e mais de 200 ovos; animais eram enviados pelos Correios
Homem foi levado à Central de Polícia Judiciária de Assis, onde o caso foi registrado
Michelle Bolsonaro reage a críticas de Allan dos Santos após post de vídeo de Tarcísio
Ex-primeira-dama afirma ter liberdade para se posicionar e nega alinhamento político
PF deflagra nova fase de operação que investiga ex-nora de Lula por fraude em licitações
Ação cumpriu mandados de busca e apreensão e medidas patrimoniais em São Paulo
Resultado do Enem 2025 será divulgado nesta sexta; saiba como acessar
Notas individuais da redação e das quatro áreas de conhecimento poderão ser consultadas na Página do Participante
Carro amanhece submerso no Morumbi após chuva forte atingir Zona Sul de SP
Região ficou em estado de atenção para alagamentos
Polícia Federal faz operação contra roubo de computadores da Caixa
Essa é a segunda fase da Operação Mão II
