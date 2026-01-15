Empresa afirmou que os passageiros foram 'prontamente assistidos' e que não houve risco à segurançaReprodução / Rede social
Passageiros são retirados de cabines após inundação em navio de cruzeiro no Brasil
Segundo empresa, problema ocorreu em uma tubulação de água que integra o sistema de segurança contra incêndios
Ratinho Jr. diz que pode apoiar outro candidato à Presidência, mas não descarta disputa
Governador tem sido um dos cotados para representar o Centrão nas eleições de outubro
Flávio Bolsonaro minimiza post de Michelle sobre Tarcísio e diz que não vai cobrar apoio
Senador reafirma pré-candidatura à Presidência, diz ter aval de Jair Bolsonaro e afirma buscar unidade no campo bolsonarista
Polícia resgata 41 cobras e mais de 200 ovos; animais eram enviados pelos Correios
Homem foi levado à Central de Polícia Judiciária de Assis, onde o caso foi registrado
Michelle Bolsonaro reage a críticas de Allan dos Santos após post de vídeo de Tarcísio
Ex-primeira-dama afirma ter liberdade para se posicionar e nega alinhamento político
PF deflagra nova fase de operação que investiga ex-nora de Lula por fraude em licitações
Ação cumpriu mandados de busca e apreensão e medidas patrimoniais em São Paulo
