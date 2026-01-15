Empresa afirmou que os passageiros foram 'prontamente assistidos' e que não houve risco à segurança - Reprodução / Rede social

Empresa afirmou que os passageiros foram 'prontamente assistidos' e que não houve risco à segurançaReprodução / Rede social

Publicado 15/01/2026 13:25

Passageiros que estavam em um cruzeiro da MSC Cruzeiros, que tinha escalas em Santos (SP), Búzios (RJ), Maceió (AL) e Salvador (BA), precisaram deixar suas cabines após um vazamento de água atingir a embarcação na manhã de segunda-feira, 12.

Segundo a empresa, o problema ocorreu em uma tubulação de água que integra o sistema de segurança contra incêndios do navio. No entanto, a Capitania dos Portos de Alagoas, subordinada à Marinha, afirmou, em nota enviada ao Estadão, que a rede afetada foi a de circulação de água da piscina, que não faz parte do sistema de combate a incêndio da embarcação.

Com o vazamento, algumas cabines e um corredor de área comum ficaram alagados. "O problema foi rapidamente solucionado por nossas equipes técnicas, e todas as áreas afetadas passaram por limpeza profunda", disse a MSC Cruzeiros em nota enviada ao Estadão.

A empresa afirmou que os passageiros foram "prontamente assistidos" e que não houve risco à segurança em nenhum momento. "Lamentamos profundamente os transtornos causados aos nossos hóspedes', acrescentou.

De acordo com a Capitania, uma equipe de inspetores navais verificou a situação assim que a embarcação atracou no Porto de Maceió, na quarta-feira, 14. "Durante a inspeção, constatou-se que o reparo já havia sido realizado e o sistema restabelecido", informou o órgão.

A Capitania afirmou ainda que o incidente não representou risco à navegação, à vida humana no mar nem ao meio ambiente e que solicitou esclarecimentos adicionais ao navio sobre o ocorrido.