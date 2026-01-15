Damares Alves (Republicanos-DF)Lula Marques/ Agência Brasil
Damares rebate Malafaia e divulga lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS
Embate dos dois começou no domingo, quando Damares afirmou, em entrevista ao SBT News, que havia igrejas e pastores envolvidos no esquema
Maranhão: buscas por crianças têm reforço de bombeiros do Ceará e Pará
Ágatha Isabelly e Allan Michael estão desaparecidos desde o dia 4
Polícia de SP faz operação contra esquema de venda de ingressos falsos para show do Iron Maiden
Agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em endereços no Tatuapé e em Guarulhos
Lula decidiu elevar o combate ao crime organizado como ação de Estado, diz ministro da Justiça
Presidente convocou reunião para discutir a questão da segurança pública
Prefeitura de São Paulo retoma espaço ocupado pelo Teatro de Contêiner
Cia já havia concordado em mudar para outro local
Passageiros são retirados de cabines após inundação em navio de cruzeiro no Brasil
Segundo empresa, problema ocorreu em uma tubulação de água que integra o sistema de segurança contra incêndios
