Ministro do STF, Flávio Dino, cita que aumentaram casos com indícios graves de má destinação de verbas públicasRosinei Coutinho/STF
Dino proíbe emendas para entidades ligadas a parentes de parlamentares
Medida visa a impedir prática de nepotismo e improbidade administrativa
Lula se reúne com Moraes, diretor da PF e chefe do Banco Central após STF abrir inquérito sobre vazamentos
Encontro discutiu suposta quebra irregular de sigilo fiscal de ministros do STF e familiares
SP: Botucatu inicia no domingo imunização em massa com a primeira vacina nacional contra a dengue
A vacina a ser aplicada é a Butantan-DV, que já foi aprovada pela Anvisa e que é o primeiro imunizante contra a dengue em dose única no mundo
Damares rebate Malafaia e divulga lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS
Embate dos dois começou no domingo, quando Damares afirmou, em entrevista ao SBT News, que havia igrejas e pastores envolvidos no esquema
Maranhão: buscas por crianças têm reforço de bombeiros do Ceará e Pará
Ágatha Isabelly e Allan Michael estão desaparecidos desde o dia 4
Polícia de SP faz operação contra esquema de venda de ingressos falsos para show do Iron Maiden
Agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em endereços no Tatuapé e em Guarulhos
