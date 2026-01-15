Desativação de termelétricas reduz emissões de gases de efeito estufa e prevê redução de custosFoto: Ilustração
CMSE anuncia processo de desativação de térmicas que antes forneciam energia em Roraima
Conexão ao Sistema Interligado Nacional permite que outras regiões do país abasteçam o estado
CMSE anuncia processo de desativação de térmicas que antes forneciam energia em Roraima
Conexão ao Sistema Interligado Nacional permite que outras regiões do país abasteçam o estado
Moraes determina transferência de Bolsonaro para presídio da 'Papudinha'
Ex-presidente deixará a sede da Superintendência PF em Brasília
Quem é a nutricionista influencer internada na UTI após bater a cabeça durante mergulho
Flávia sofreu um acidente enquanto mergulhava na Praia de Maresias, no ultimo dia 3
Delegada aciona PF após motorista da Uber exigir dinheiro para devolver notebook esquecido
Ele teria estipulado um valor adicional ao definido pela plataforma para a entrega do equipamento
Mensagem com indicação de Messias ao STF deve ser emviada ao Senado em fevereiro, afirma Gleisi
Ministra disse que atritos do governo com Davi Alcolumbre são 'superáveis'
Dino proíbe emendas para entidades ligadas a parentes de parlamentares
Medida visa a impedir prática de nepotismo e improbidade administrativa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.