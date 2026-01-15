Desativação de termelétricas reduz emissões de gases de efeito estufa e prevê redução de custos - Foto: Ilustração

Desativação de termelétricas reduz emissões de gases de efeito estufa e prevê redução de custosFoto: Ilustração

Publicado 15/01/2026 17:57

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) anunciou nesta quinta-feira, 15, o início do processo de desativação de usinas termelétricas que anteriormente eram necessárias para o fornecimento de energia elétrica em Roraima. A decisão ocorreu na primeira reunião deste ano realizada pelo grupo que acompanha e avalia permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento elétrico no País.

Roraima era o único Estado que não estava conectado ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Isso mudou com a entrada em operação comercial da Linha de Transmissão em 500 kV que interliga Boa Vista. Ou seja, a energia gerada em outras localidades do Brasil agora pode escoar e abastecer a população roraimense.

Com a interligação de Roraima ao SIN, há maior segurança no suprimento eletroenergético. Isso permitiu a autorização para o início do processo de desativação das usinas termelétricas sob responsabilidade da distribuidora local. A externalidade positiva é a redução das emissões de gases de efeito estufa. É também prevista a redução de custos.

O CMSE anunciou ainda o reconhecimento da existência de situação emergencial com risco à segurança do suprimento de energia elétrica no distrito de Bailique, no município de Macapá (AP). Na localidade, houve perda de 1400 metros de rede. O Comitê determinou que a distribuidora local, CEA Equatorial, disponibilize a geração de suporte emergencial, excepcional e temporária, de até 1 MW, por até 180 dias.

Também foi determinada a apresentação, no prazo de 60 dias, de uma "solução definitiva" para o reforço da infraestrutura elétrica da região. A proposta deve incluir estimativas de custos, impacto tarifário e comparação com a alternativa de implantação de geração térmica local.