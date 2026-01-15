Regularização das obrigações fortalece reputação do planejamento orçamentário brasileiro - José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

Publicado 15/01/2026 19:30

O Brasil destinou cerca de R$ 2,2 bilhões em 2025 para a quitação de contribuições obrigatórias a organismos internacionais, informou nesta quinta-feira (15), em Brasília, o Ministério do Planejamento e Orçamento. O dinheiro também foi usado em integralizações e recomposições de cotas em bancos de desenvolvimento e fundos multilaterais.



Segundo o governo, os pagamentos garantiram a adimplência do Brasil em fóruns globais, regionais e setoriais estratégicos.



No âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), o país quitou integralmente compromissos com o orçamento regular, missões de paz e mecanismos judiciais vinculados à ONU, passando a integrar um grupo restrito de nações totalmente adimplentes com a organização. Também foram honradas contribuições a agências especializadas em áreas como saúde, educação, trabalho e migração.



Segundo o ministério, a estratégia de pagamentos escalonados ao longo do ano, aliada ao monitoramento da taxa de câmbio, permitiu reduzir custos para o Tesouro Nacional e assegurar previsibilidade orçamentária. A regularização das obrigações reforça o compromisso do Brasil com o multilateralismo, a integração regional e a responsabilidade fiscal.



Confira a lista de organismos, bancos e fundos internacionais com os quais o Brasil quitou pagamentos em 2025:



Sistema das Nações Unidas



• Organização das Nações Unidas (ONU) – orçamento regular, missões de paz e Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Penais (IRMCT)



• Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)



• Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)



• Organização Mundial da Saúde (OMS)



• Organização Internacional do Trabalho (OIT)



• Organização Internacional para as Migrações (OIM)



• Organização Mundial do Turismo (OMT)



• União Postal Universal (UPU)



Meio ambiente e clima



• Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC)



• Protocolo de Quioto



• Protocolo de Montreal



• Protocolo de Cartagena



• Protocolo de Nagoia



Integração regional e cooperação hemisférica



• Secretaria do Mercosul



• Parlamento do Mercosul (Parlasul)



• Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do Mercosul (IPPDH)



• Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão (TPR)



• Organização dos Estados Americanos (OEA)



• Associação Latino-Americana de Integração (ALADI)



• Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA)



Outros organismos internacionais



• Organização Mundial do Comércio (OMC)



• Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)



• Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)



• Tribunal Penal Internacional (TPI)



• Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM)



• Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN)



• Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO)



• Bancos de desenvolvimento e fundos multilaterais



• Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA)



• Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA)



• Corporação Financeira Internacional (CFI)



• Corporação Andina de Fomento (CAF)



Por que a adimplência importa



• Garante participação plena do Brasil em decisões internacionais



• Preserva direitos de voto e influência em organismos multilaterais



• Permite acesso a empréstimos, doações e cooperações técnicas



• Reforça a imagem do país como ator comprometido com a cooperação internacional e o desenvolvimento sustentável.