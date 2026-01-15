Carlos Bolsonaro disse que transferência do pai é uma maldade cometida por Alexandre de Moraes - AFP

"A transferência para um ambiente prisional severo, somada às aberrações jurídicas apontadas e ao estado clínico delicado, passa a representar mais do que o cumprimento de uma decisão judicial: transforma-se em um marco simbólico de confronto institucional, cujo impacto ultrapassa a figura de Jair Bolsonaro e alcança o próprio conceito de justiça, proporcionalidade e Estado de Direito no Brasil", escreveu Carlos em seu perfil no X (antigo Twitter). Brasília - O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) criticou nesta quinta-feira, 15, a transferência do pai , o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para a Papudinha. Segundo Carlos, o local representa um "ambiente prisional severo"."A transferência para um ambiente prisional severo, somada às aberrações jurídicas apontadas e ao estado clínico delicado, passa a representar mais do que o cumprimento de uma decisão judicial: transforma-se em um marco simbólico de confronto institucional, cujo impacto ultrapassa a figura de Jair Bolsonaro e alcança o próprio conceito de justiça, proporcionalidade e Estado de Direito no Brasil", escreveu Carlos em seu perfil no X (antigo Twitter).