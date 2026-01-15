Lindbergh disse que a transferência acaba com a "campanha mentirosa" de que Bolsonaro era vítima de torturaMarina Ramos/Agência Câmara
Na rede social X, Lindbergh disse que há "condições ainda mais favoráveis" na Papudinha do que na Polícia Federal para o cumprimento da pena. "Sempre defendemos essa solução, com base no art. 2º, parágrafo único, da Lei de Organizações Criminosas, justamente para assegurar a segregação adequada de quem foi condenado como líder de organização criminosa, sem qualquer improviso ou exceção", escreveu.
URGENTE!— Lindbergh Farias (@lindberghfarias) January 15, 2026
O ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência de Jair Bolsonaro para a Sala de Estado-Maior no Complexo da Papuda, com condições ainda mais favoráveis para o cumprimento da pena. Sempre defendemos essa solução, com base no art. 2º, parágrafo único, da Lei de…
O petista também disse que a decisão "desmonta a campanha sistemática e mentirosa de tortura" dos aliados do ex-presidente "Fala-se em 'cativeiro' enquanto o condenado usufrui de sala individual, acompanhamento médico permanente, visitas ampliadas, alimentação diferenciada e direitos inexistentes para a esmagadora maioria dos presos no regime fechado. Não há violação de direitos, mas cumprimento da lei, com respeito à dignidade humana, em condições superiores à maioria da população carcerária", publicou.
O líder do PT prosseguiu: "Na Papuda, as condições são ainda mais favoráveis: espaço muito maior, banho de sol livre, possibilidade de fisioterapia com esteira e bicicleta, aumento do tempo de visita de familiares, televisão, geladeira, banho quente e remição de pena pela leitura. Os pleitos da defesa foram deferidos, porém a pena será cumprida no estabelecimento prisional e não em prisão domiciliar. A lei está sendo cumprida, com legalidade, proporcionalidade e autoridade do Estado Democrático de Direito".
