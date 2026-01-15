Lindbergh disse que a transferência acaba com a "campanha mentirosa" de que Bolsonaro era vítima de tortura - Marina Ramos/Agência Câmara

Publicado 15/01/2026 19:10 | Atualizado 15/01/2026 19:14





Na rede social X, Lindbergh disse que há "condições ainda mais favoráveis" na Papudinha do que na Polícia Federal para o cumprimento da pena. "Sempre defendemos essa solução, com base no art. 2º, parágrafo único, da Lei de Organizações Criminosas, justamente para assegurar a segregação adequada de quem foi condenado como líder de organização criminosa, sem qualquer improviso ou exceção", escreveu. Brasília - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), defendeu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), desta quinta-feira, 15, que transferiu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da Superintendência da Polícia Federal para o 19º Batalhão de Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. O local é conhecido como "Papudinha".Na rede social X, Lindbergh disse que há "condições ainda mais favoráveis" na Papudinha do que na Polícia Federal para o cumprimento da pena. "Sempre defendemos essa solução, com base no art. 2º, parágrafo único, da Lei de Organizações Criminosas, justamente para assegurar a segregação adequada de quem foi condenado como líder de organização criminosa, sem qualquer improviso ou exceção", escreveu.