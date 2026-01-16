Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)Reprodução/ redes sociais/ CanalGov
Segundo Lula, o salário mínimo é feito para os trabalhadores que não são organizados em sindicatos e os aposentados porque os outros grupos, de acordo com ele, recebem acima.
O presidente declarou que o aumento do mínimo é justo, pois são os trabalhadores os responsáveis pelo aumento do Produto Interno Bruto (PIB).
Defesa da CLT
Ele também defendeu a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), criada na mesma época do mínimo, que, segundo ele, é classificada como "ultrapassada" até por pessoas de esquerda.
Medalha comemorativa
Nesta sexta, Lula participou do lançamento de uma medalha comemorativa em alusão aos 90 anos do salário mínimo, criado em 1936. O evento foi realizado na Casa da Moeda e contou com a participação de ministros como Esther Dweck (Gestão e Inovação), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Luiz Marinho (Trabalho e Emprego). Também esteve presente o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.
Segundo Lula, a intenção do ato não foi para valorizar o salário mínimo e sim enaltecer a ideia do ex-presidente Getúlio Vargas de impor um mínimo a ser recebido mensalmente pelos trabalhadores.
O presidente voltou a se comparar com Getúlio como os únicos presidentes que teriam investido em iniciativas para os trabalhadores.
"Nós não estávamos fazendo um ato em apologia ao valor do salário mínimo, porque o valor do salário mínimo é muito baixo no Brasil. Estamos fazendo apologia à ideia de um presidente da República que, em 1936, criou a possibilidade de se estabelecer um salário que garantisse aos trabalhadores os direitos elementares que todos temos direito", disse o presidente.
