Ray Douglas tinha 58 anosReprodução / Instagram

Publicado 16/01/2026 13:36 | Atualizado 16/01/2026 14:30

O cantor Raimundo Douglas Barbosa, mais conhecido como Ray Douglas, um ícone das músicas brega e seresta, morreu aos 58 anos na madrugada desta sexta-feira (16), em Imperatriz, Maranhão. Ele estava internado por complicações de diabetes, mas sofreu uma parada cardíaca por volta das 2h, conforme revelaram familiares à "Rádio Itatiaia".

A Prefeitura de Grajaú, cidade maranhense onde ele nasceu, publicou uma nota de pesar. "Ray Douglas contribuiu de forma significativa para a cultura local, levando alegria, emoção e identidade grajauense a cada apresentação, deixando um legado que permanecerá na memória do nosso povo", afirma o texto.

Ray é um cantor de sucesso nas regiões Nordeste e Norte, em especial no Pará. Alguns de seus hits são "L'Amour", "Vento Norte", "Eu Duvido" e "Não Toque Esta Música". Ele começou a ter reconhecimento nacional no fim dos anos 1990.

Fãs do artista lamentaram a morte nas redes sociais. "Fez parte da infância de muitos", escreveu uma mulher. "Saudades de quando eu acordava e a mamãe tava com o som no talo escutando Ray Douglas, todo sábado e domingo", lembrou uma seguidora. "Marcou gerações. Que Deus o tenha", afirmou um homem.