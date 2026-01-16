Apagão de dezembro em São Paulo afetou 4,4 milhões de pessoasReprodução/Redes Sociais
Os procuradores vão analisar todos os episódios relevantes de queda na distribuição de energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo, desde de 2023. O relatório final deve ficar pronto em 30 dias, contados a partir de segunda-feira, 19, quando o grupo de trabalho será constituído.
O documento deverá ter a descrição dos casos avaliados, a análise das providências adotadas pela Enel e a indicação de possíveis medidas jurídicas e institucionais. Ele vai embasar a decisão da presidência da República sobre ações que podem ser tomadas a respeito do tema.
Caso recente
O Procon de São Paulo multou a concessionária em R$ 14 milhões por causa desse episódio e de outros que ocorreram entre 21 e 23 de setembro do ano passado. A CGU também chegou a fazer um relatório sobre as quedas de energia em São Paulo em 2023 e 2024.
