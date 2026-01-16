Rodrigo Valadares disse que Moraes faz "militância de toga"Divulgação/Câmara dos Deputados
'Fiz o que tinha que fazer': bolsonaristas reagem à declaração de Alexandre de Moraes
Deputado Rodrigo Valadares classificou a fala do ministro do STF como 'deboche'
Bolsonaro gostou de transferência para a Papudinha, dizem aliados
Ex-presidente deixou a sede da Superintendência PF em Brasília
Lula diz que valor do salário mínimo é 'muito baixo' e que trabalhadores devem cobrar governo por aumento
Presidente também defendeu a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
Morre cantor Ray Douglas, ícone do brega e seresta, aos 58 anos
Informação foi confirmada pela Prefeitura de Grajaú, cidade onde ele nasceu, no Maranhão
Estado de São Paulo confirma primeira morte por dengue em 2026
Secretaria já registra 971 casos confirmados e 3.389 em investigação
Vídeo! Após transferir Bolsonaro para a Papudinha, Moraes diz que 'já fez o que tinha que fazer'
Declaração foi dada durante cerimônia de colação de grau da 194.ª turma da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP)
