Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 41 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Dupla que fez furto milionário em joalheria no interior de SP é presa em rodovia de MG
Criminosos levaram itens em ouro, anéis, colares, pulseiras e relógios
Moraes se declara impedido e Gilmar vai julgar habeas corpus de Bolsonaro
Novo pedido pode tirar o ex-presidente da Papudinha
Justiça condena homem a 2 anos e 11 meses por crime de racismo em posts no Facebook
Réu usou expressões como "bando de burros" e "escórias da nação brasileira" para se referir a nordestinos
Marinha envia ao STF plano de trabalho para ex-comandante Almir Garnier poder ter pena reduzida
De acordo com o STF, Garnier foi o único chefe de uma das Forças Armadas a manifestar apoio explícito ao plano golpista articulado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL).
PGR só vai analisar pedido de suspeição de Toffoli se for provocada
Por isso, ainda não há nenhuma discussão desse tema na PGR nem movimentação nesse sentido
