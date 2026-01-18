Ele era formado em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) e se especializou em OrtopediaReprodução/ redes sociais
O político foi eleito deputado estadual quatro vezes, chegou a ser líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), e recebeu o Troféu Destaque Parlamentar. Antes de ocupar uma cadeira no Legislativo Estadual, foi vereador de Salvador e presidente da Câmara Municipal da cidade.
O velório foi restrito para a família. Neste domingo (18), haverá uma missa aberta ao público na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O sepultamento será no Cemitério Jardim da Saudade, no domingo, às 14h.
Políticos lamentam morte
O prefeito de Salvador, Bruno Reis, também lamentou a morte do parlamentar. Além de colegas de partido, eles eram amigas e estiveram juntos dias antes, na Lavagem do Bonfim.
Em respeito à memória do deputado estadual Alan Sanches, decreto luto oficial de três dias na Bahia, diante de sua partida. Que Deus conforte os corações de seus familiares, amigos e de todos que com ele conviveram, neste momento de imensa dor. pic.twitter.com/ANjLeU4I6U— Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) January 18, 2026
"Sua postura séria, seu equilíbrio e sua coragem em defender aquilo que acreditava sempre mereceram meu respeito e minha admiração", escreveu.
Um sábado de imensa dor com a notícia do falecimento do deputado estadual Alan Sanches, um amigo querido e um dos quadros mais qualificados da política baiana. A Bahia perde hoje um homem dedicado, um médico de reputação inigualável e sua família perde um homem extraordinário.— Bruno Reis (@brunoreisba) January 17, 2026
Em nota, o partido União Brasil lamentou a morte do deputado e destacou a trajetória pública marcada pela "dedicação, seriedade e compromisso com a Bahia".
A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos, decretou luto oficial de três dias.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.