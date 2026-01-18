Ele era formado em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) e se especializou em Ortopedia - Reprodução/ redes sociais

Publicado 18/01/2026 10:59

O deputado estadual da Bahia, Alan Eduardo Sanches dos Santos (União Brasil), morreu neste sábado (17), aos 58 anos. O parlamentar estava em casa, em Salvador, e sofreu uma parada cardíaca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O político foi eleito deputado estadual quatro vezes, chegou a ser líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), e recebeu o Troféu Destaque Parlamentar. Antes de ocupar uma cadeira no Legislativo Estadual, foi vereador de Salvador e presidente da Câmara Municipal da cidade.

Ele era formado em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) e se especializou em Ortopedia. Sanches é pai do vereador de Salvador Duda Sanches.



O velório foi restrito para a família. Neste domingo (18), haverá uma missa aberta ao público na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O sepultamento será no Cemitério Jardim da Saudade, no domingo, às 14h.



Políticos lamentam morte

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), publicou nas redes sociais que recebeu com tristeza a notícia da morte de Alan Sanches.

"Mesmo estando em campos políticos opostos, sempre tive uma relação muito respeitosa com Alan, marcada pelo diálogo e espírito democrático", escreveu o governador.

Em respeito à memória do deputado estadual Alan Sanches, decreto luto oficial de três dias na Bahia, diante de sua partida. Que Deus conforte os corações de seus familiares, amigos e de todos que com ele conviveram, neste momento de imensa dor. pic.twitter.com/ANjLeU4I6U — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) January 18, 2026 O prefeito de Salvador, Bruno Reis, também lamentou a morte do parlamentar. Além de colegas de partido, eles eram amigas e estiveram juntos dias antes, na Lavagem do Bonfim.



"Sua postura séria, seu equilíbrio e sua coragem em defender aquilo que acreditava sempre mereceram meu respeito e minha admiração", escreveu.

"Neste momento de dor, peço a Deus que conforte o coração de seus familiares, amigos e de todos aqueles que foram tocados por sua atuação pública e pelo seu exemplo de integridade. Deixo um abraço muito especial a Duda, Leo, Vitor e Bruna, filhos de Alan", acrescentou.

Um sábado de imensa dor com a notícia do falecimento do deputado estadual Alan Sanches, um amigo querido e um dos quadros mais qualificados da política baiana. A Bahia perde hoje um homem dedicado, um médico de reputação inigualável e sua família perde um homem extraordinário. — Bruno Reis (@brunoreisba) January 17, 2026

Em nota, o partido União Brasil lamentou a morte do deputado e destacou a trajetória pública marcada pela "dedicação, seriedade e compromisso com a Bahia".



Em nota, o partido União Brasil lamentou a morte do deputado e destacou a trajetória pública marcada pela "dedicação, seriedade e compromisso com a Bahia". A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos, decretou luto oficial de três dias.

"Alan sempre foi um companheiro de longas datas, parte da minha caminhada e da minha história. Fui eleita deputada junto com Alan pelo PMDB. Chegamos juntos ao PSD, dividimos o dia a dia no parlamento sempre com muito carinho, respeito, diálogo e consideração mútua. Ele tinha um jeito único de estar presente: com alegria e humanidade. Amigo generoso, pai amoroso e deputado dedicado", escreveu nas redes sociais.

"Peço a Deus que conforte o coração de seus familiares, seus filhos Vitor, Léo, Bruna e Duda, amigos e de todos que hoje sentem essa dor tão profunda. Que Alan seja recebido com luz e paz, e que sua memória siga viva entre nós, como exemplo de humanidade e respeito", disse.