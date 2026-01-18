Thiago Ohlson compartilhava histórias da atuação no conflito, além de manobras aéreas radicais nas redes sociais - Reprodução/ redes sociais

Publicado 18/01/2026 15:51

O piloto de parapente Thiago Ohlson morreu após sofrer um acidente durante um voo. A colisão com uma árvore aconteceu no Mirante da Praia Vermelha, em Penha, litoral norte de Santa Catarina.



Ohlson era instrutor de parapente e ficou conhecido na região tanto pela atuação no esporte quanto pela passagem como voluntário na guerra da Ucrânia.



"No campo de batalha a gente não dorme… a gente descansa o corpo e a mente do jeito que dá", relatou em postagem nas redes sociais em 11 de dezembro de 2025.

A publicação foi feita pouco depois do seu retorno da Ucrânia, em novembro. Ele morreu na tarde da última sexta-feira (17).



Causas sob investigação



Até o momento, as causas do acidente não foram apontadas pelas autoridades. No dia da tragédia, a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina havia emitido alerta para instabilidades na região, com previsão de temporais.



Segundo o boletim, a passagem de uma frente fria, combinada com calor e umidade, criava condições para a ocorrência de raios, chuva intensa, eventual queda de granizo e rajadas de vento.



Devido ao cenário, o risco era considerado moderado a alto para ocorrências meteorológicas na área do acidente.



Trajetória



Thiago Ohlson era piloto experiente de parapente, prática que se assemelha ao paraquedas. Ele compartilhava registros de voos nas redes sociais desde 2014, incluindo parte de sua rotina profissional no litoral catarinense.



Reunindo mais de 34 mil seguidores nas redes, também ganhou visibilidade ao relatar sua experiência como voluntário nas tropas da Ucrânia contra a invasão da Rússia.



Em sua última postagem, ele falou sobre seu jeito autêntico de viver. "Vivendo a minha vida do meu jeito, sem pedir permissão, sem baixar a cabeça, sem aceitar o que não soma", disse.







Após a confirmação da morte, amigos e colegas de profissão prestaram homenagens nas redes sociais, destacando o perfil aventureiro e a dedicação de Ohlson ao esporte.



"Sua partida deixa tristeza e silêncio", escreveu um dos amigos do parapentista.



As investigações seguem em andamento. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório.