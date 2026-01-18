Imagens mostram o momento em que os médicos se desentenderamReprodução/ vídeo/ redes sociais
"A empresa esclarece que o ocorrido não corresponde aos valores e princípios da instituição. Os fatos pessoais e isolados do sócio não se confundem com suas atividades institucionais, assistenciais, operações, contratos ou rotinas internas. A empresa reforça seu compromisso com a governança, a gestão administrativa, operacional e técnica da companhia, além de respeito ao próximo, às leis e às instituições sociais e jurídicas", diz o comunicado.
A empresa também afirmou que não haverá qualquer prejuízo à continuidade dos serviços essenciais e contínuos, das obrigações contratuais, legais e regulatórias aplicáveis.
Os médicos Luís Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, e Vinicius dos Santos Oliveira, de 35, foram mortos após serem baleados por Carlos Alberto Azevedo Silva Filho durante desentendimento em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.
A confusão começou dentro de um restaurante na Avenida Copacabana, no bairro Alphaville Plus, e continuou na parte de fora do estabelecimento.
Silva Filho, de 44 anos, foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. O caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de objeto pela Delegacia de Barueri.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.